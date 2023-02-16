المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة منقولات شركة فى مدينة العاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة المتهمين بسرقة منقولات من شركة بالعاشر من رمضان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهمين الأول والثانى والثالث وبراءة المتهم الرابع، وذلك لإدانتهم فى القضية رقم 10316 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.

صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر أكتوبر الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، كل من " محمد ح م ع" و" محمود أ م" و" شريف أ م" و" رفاعى م خ " للمحاكمة الجنائية، ، وتبين من أمر الإحالة أثناء تواجد " نبيه ع ن" 30 عاما فرد أمن مقيم نطاق مركز الزقازيق، بالغفرة المسائية فوجئ بالمتهمين يعتدون عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، مما بث الرعب فى نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات عبارة عن خمسة وثلاثون بكره نحاس من المصنع الخاص بشركة بمدينة العاشر من رمضان.

توصلت التحريات السرية التى قام بها المقدم محمد أسامة، رئيس مباحث قسم أول العاشر من رمضان، لصحة الواقعة وتم تحديد المتهمين وضبط بحوزتهم المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.