اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 فبراير 2023 04:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المحطات النووية تنظم ورشة عمل حول "تطوير نظام إدارة برنامج الطاقة النووية"

الخميس، 16 فبراير 2023 04:16 م
المحطات النووية تنظم ورشة عمل حول "تطوير نظام إدارة برنامج الطاقة النووية" اجتماع المحطات النووية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشة عمل حول "تطوير نظام إدارة برنامج الطاقة النووية" حيث شملت الورشة عدة جوانب منها الجودة وإدارة المشروع وسلاسل التوريد والامداد وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2023 .

 

و قالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن الورشة  تهدف إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية لتطوير وتحسين نظام الإدارة المتكامل وتعزيز دور القيادة والسلامة في تحقيق إدارة سلسلة إمداد نووية ذات كفاءة عالية.

 

وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ،اكد أنه تم الانتهاء من صب الجزء المتبقي من الخرسانة الخاصة بالمفاعل الاول بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء و و الوصول إلى المستوى الذي سيتم عليه تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى بالمحطة النووية الخميس المقبل.

 

و قال  الوكيل فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع " أنه تم الانتهاء من إنشاء الرصيف البحرى لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة الذى تم تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، موكدا أنه يجرى الآن وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال معدات الضبعة النووية مارس المقبل.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

هيئة المحطات النووية

الضبعة

امجد الوكيل

روسيا



الموضوعات المتعلقة

كهرباء القناة: 13% من أحمال المشتركين بشرم الشيخ تعتمد على الطاقة الشمسية.. سامى أبو وردة: 25 ميجا وات إجمالى قدرات الطاقة المتجددة بالمدينة.. ويؤكد: جميع قطاعات الشركة سيتم تطويرها لتصبح مثل قطاع شرم الشيخ

الخميس، 16 فبراير 2023 09:00 ص

المركز الإقليمى للطاقة المتجددة: مصر الأولى من حيث تنافسية الأسواق عربيا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:40 ص

وزير الطاقة الإماراتى: نشجع الاستثمار فى الطاقة المتجددة للوصول للحياد الكربونى

الإثنين، 13 فبراير 2023 06:32 م

الرئيس السيسي يبحث التعاون مع "كوبولوزيس" اليونانية لتنفيذ مشروعات من الطاقة المتجددة

السبت، 11 فبراير 2023 04:16 م

خبير الطاقة المتجددة: مصر تحولت من عجز إلى فائض في الطاقة يمكن تصديره للخارج

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:02 ص

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من ملفات عمل الوزارة

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة