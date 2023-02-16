المئات يؤدون صلاة الجنازة على الإعلامى محمد غندر ببورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

أدى المئات من أهالى محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، صلاة الجنازة على الإعلامى محمد غندر مراسل قنوات أون تايم سبورتس، الذى وافته المنية فجر اليوم.

وحضر صلاة الجنازة لفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين، والجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، وكذلك مجلس إدارة النادى المصرى.

ونعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الإعلامي الرياضي محمد غندر ابن محافظة بورسعيد، مراسل قناة أون سبورتس، والذي وافته المنية فجر اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وينعم على ذويه بالصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الراحل محمد غندر ترك بصمات واضحة في مجال العمل الرياضي، والذى ظل ما يقرب من عشرين عاما مسئولًا عن تغطية أخبار النادى المصرى بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

وأشار إلى أننا فقدنا أحد رموز العمل الرياضي ببورسعيد والمخلص والمجتهد في عمله، والذى كان حريص على تغطية مباراة النادى المصرى لسنوات عديدة، متمنيا من الله أن يدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان النادى المصرى قد أصدر بيانا رسميا لنعى محمد غندر جاء كالتالى.. مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، ينعى بخالص الحزن والأسى، ابن بورسعيد، الإعلامى محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، والذى ظل لسنوات وسنوات مسئولًا عن تغطية أخبار النادى المصرى بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

والنادى المصرى إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.