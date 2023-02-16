القوافل العلاجية تبدأ عملها اليوم بقرية أبو رماد فى حلايب ضمن "حياة كريمة"

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق، اليوم الخميس، القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، للكشف الطبى على أهالى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، جنوب محافظة البحر الأحمر، حيث تستقر القافلة العلاجية فيها لمدة يومين يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة وتحويل المرضى للمستشفيات إذا لزم الأمر مجانا.

وكانت بدأت القوافل العلاجية عملها خلال شهر فبراير الجارى يوم 8 فبراير الجارى بقرية الأمل بمدينة القصير واستغرقت يومين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى قرية المستعمرة لمدة يومين أيضا 10 و11 فبراير، وتم صرف العلاج مجانا والكشف الطبى فى عدة تخصصات، انتقلت بعد ذلك القوافل من مدينة القصير إلى منطقة ابرق والخير شمال مدينة الشلاتين ومنها لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر أمس وأول أمس.

وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر قد أعلنت أن القافلة الطبية التى أقيمت بالوحدة الصحية لمنطقة أبرق الخير التابعين لإدارة الشلاتين، أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 87 مواطنا على مدار اليوم.

وأكدت المديرية أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتحت اشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، حيث أقيمت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأبرق ومنطقة الخير التابعين لادارة الشلاتين الصحية يومى 12 و13 فبراير.

كما تم إجراء 26 فحصا معمليا، وإجراء 7 أشعة وسونار، كذلك تم كشف 16 حالة مبكرة عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالى قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.