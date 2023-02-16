القبض على 3 متهمين بقتل فتاة فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 3 أشخاص وراء قتل فتاة فى حلوان وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة فتاة ملقاة بمنطقة جبلية فى حلوان وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة فتاة عمرها 21 سنة، ومقيمة بمدنية منفلوط، بمحافظة أسيوط وأن وراء الحادث 3 من أقاربها وتم القبض عليهم.

واعترف المتهمون، بخنقها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة وبإحالتهم إلى النيابة باشرت التحقيق وطلبت مزيد من التحريات.