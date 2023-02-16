اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 فبراير 2023 07:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على 3 متهمين بقتل فتاة فى حلوان

الخميس، 16 فبراير 2023 06:56 م
القبض على 3 متهمين بقتل فتاة فى حلوان حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 3 أشخاص وراء قتل فتاة فى حلوان وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة فتاة ملقاة بمنطقة جبلية فى حلوان وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة فتاة عمرها 21 سنة، ومقيمة بمدنية منفلوط، بمحافظة أسيوط وأن وراء الحادث 3 من أقاربها وتم القبض عليهم.
 
واعترف المتهمون، بخنقها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة وبإحالتهم إلى النيابة باشرت التحقيق وطلبت مزيد من التحريات.

القبض على 3 اشخاص

قتل فتاة

حلوان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة