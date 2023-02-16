اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 05:27 م
أكرم القصاص
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الفلبين تسجل 123 هزة ارتدادية بعد زلزال بلغت شدته 6 درجات

الخميس، 16 فبراير 2023 05:10 م
الفلبين تسجل 123 هزة ارتدادية بعد زلزال بلغت شدته 6 درجات ريختر
أ ش أ

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سجل المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل ما لا يقل عن 123 هزة رتدادية فى أعقاب الزلزال الذى بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر وضرب محافظة "ماسبات" شرقى البلاد، قبل فجر اليوم الخميس.

وقال مدير المعهد، فى تصريحات نقلتها شبكة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية اليوم: "ستستمر الهزات الارتدادية من عدة أيام إلى عدة أسابيع".


ووقع الزلزال التكتونى فى الساعة الـ 2:10 صباحًا (بالتوقيت المحلى للبلاد) على بعد نحو 11 كيلومترًا جنوب غربى مدينة "بوتوان" وعلى عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت الشبكة الإخبارية.


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