اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 01:43 م
أكرم القصاص
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الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل نائب السفير الأسترالى

الخميس، 16 فبراير 2023 01:42 م
الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل نائب السفير الأسترالى جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، نائب سفير دولة أستراليا إليزابيث رايت، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
 
جاء ذلك بحضور عضوى مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، والمهندس البديوى السيد، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بالغرفة.
 
وفى بداية اللقاء، قدم أشرف أبو إسماعيل عضو مجلس الإدارة، نبذة عن الغرفة ودورها باعتبارها حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية، كما أشار إلى أن 60% من حجم تجارة مصر الخارجية تعبر من خلال ميناء الإسكندرية.
 
وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التى تواجه العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها أزمة جائحة كورونا، إضافة إلى مناقشة أزمة حالة التضخم التي يشهدها العالم نتيجة الاختلال في سلاسل الإمداد.
 
كما تم مناقشة آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين المصري والأسترالي، وأهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها كمشاريع الطاقة الخضراء، والتعدين وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
 
وفى ختام اللقاء، اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة.

 


الاسكندرية

الغرفة التجارية

التجارة الخارجية

استراليا



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