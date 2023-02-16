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الصحة تكشف: فيروس ماربورج ليس له علاج أو لقاح مضاد

الخميس، 16 فبراير 2023 12:21 م
الصحة تكشف: فيروس ماربورج ليس له علاج أو لقاح مضاد فيروسات - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس ماربورج القاتل الذى ظهر مؤخرا في غينيا الاستوائية، وتم إصدار الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات المصابة أو حتى المشتبه فى إصابتها لا يوجد له أى علاج أو مضاد للفيروس، وإنما يتم علاج أعراضه فقط بالعلاجات المتوفرة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان  أنه تم اصدار الدليل الإرشادى لعلاج الحالات المصابة بفيروس ماربوج، وذلك علي خلفية إعلان منظمة الصحة العالمية ودولة غينيا الاستوائية وفاة 9 حالات والاشتباه فى 16 حالة بفيروس ماربورج .

وقالت وزارة الصحة والسكان فى منشورها الذى حمل عنوان "هام للغاية وفورى"، إنه في إطار خطة الوزارة للاستعداد المبكر لأى أحداث صحية غير عادية، ومتابعة الوضع الوبائى للأمراض في دول العالم فقد تم إصدار الدليل الإرشادى عن فيروس ماربورج، متضمنا التعريف بالمرض والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها وإجراءات التعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المصابة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس ماربورج المعروف سابقاً باسم حمى ماربورج النزفية، هو حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى تنتمي إلى نفس عائمة مرض فيروس الإيبولا ولة قدرة عالية على إحداث تفشيات وبائية مع معدلات وفيات عالية، وتم اكتشاف المرض عام 1967 .

وتابعت وزارة الصحة والسكان : ينتقل المرض إلي البشر من خلال خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والأدوات الملوثة، وتحدث الاصابة للعاملين في القطاع الصحى عند الاتصال بالحالة بدون إجراءات احترازية .


الصحة

فيروس ماربورج

ارتفاع درجة الحرارة

حمى نزفية



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