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الصحة تكشف أعراض فيروس ماريبورج القاتل وفترة حضانته.. اعرف التفاصيل

الخميس، 16 فبراير 2023 12:32 م
الصحة تكشف أعراض فيروس ماريبورج القاتل وفترة حضانته.. اعرف التفاصيل فيروس
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن فيروس ماربورج القاتل الذى ظهر مؤخرا في غينيا الاستوائية وتم إصدار الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات المصابة أو حتى المشتبة في إصابتها حال ظهور المرض وتوزيعة على المستشفيات أن معدل وفاة الحالات بالمرض من 24 إلى 88 %.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: تنتقل العدوى من خلال الملامسة المباشرة لدى الأشخاص المصابين بالعدوى أو إفرازاته أو السوائل الخاصة بالمصاب أو الجروح او الأغشية المخاطية وملامسة أسطح ملوثة.
 
وتابعت: فترة حضانة المرض من 2 إلى 21 يوما وفترة العدوى بعد ظهور الأعراض لمدة تصل لـ7 أسابيع بعد الشفاء وجميع الفئات قابلة للعدوى ومعظم الحالات المصابة في الأشخاص البالغين.
 
وبحسب الدليل الإرشادى للمرض يبدأ المرض بشكل مفاجئ مع ارتفاع درجة الحرارة وصداع شديد وآلام في العضلات ويمكن أن يبدأ بالاسهال المائى الحاد وآلام في البطن والتشنجات والغثيان والقيئ في اليوم الثالث ويمكن أن يستمر الاسهال لمدة اسبوع كما يظهر الطفح الجلدى ويظهر المرض اعراض نزفية شديدة علي المصاب في الفترة من اليوم الخامس واليوم السابع مع استمرار الحمى.

الصحة

فيروس ماربورج

ارتفاع درجة الحرارة

حمى نزفية

اليوم السابع بلس



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