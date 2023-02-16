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الصحة تحذر: الاستخدام الخاطئ للمسكنات يتسبب فى الإصابة بالاعتلال الكلوى

الخميس، 16 فبراير 2023 02:16 م
الصحة تحذر: الاستخدام الخاطئ للمسكنات يتسبب فى الإصابة بالاعتلال الكلوى إنفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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 حذرت وزارة الصحة والسكان من الاستخدام الخاطىء والمتكرر لبعض أنواع المسكنات بدون الرجوع للطبيب، لأنه قد يتسبب في الإصابة بالاعتلال الكلوي.

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم تقديم خدمات مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبى، وأكثر من 750 قافلة طبية، بالإضافة إلى 757 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادى، والمولات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: فى حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة تتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقى العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، كما يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة  (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها، كما أنها تقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.

 

إنفوجراف
إنفوجراف

 


الصحة

الامراض المزمنة

الاعتلال الكلوى

المسكنات

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