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الصحة: إصدار الدليل الإرشادى للتعامل مع أى حالات إصابة بفيروس ماربورج

الخميس، 16 فبراير 2023 03:12 م
الصحة: إصدار الدليل الإرشادى للتعامل مع أى حالات إصابة بفيروس ماربورج فيروس ماربورج
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس ماربورج القاتل الذى ظهر مؤخرا فى غينيا الاستوائية وتم إصدار الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات المصابة أو حتى المشتبه فى إصابتها لا يوجد له أى علاج أو مضاد للفيروس وإنما يتم علاج أعراضه فقط بالعلاجات المتوفرة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إصدار الدليل الإرشادى لعلاج الحالات المصابة بفيروس ماربوج وذلك على خلفية إعلان منظمة الصحة العالمية ودولة غينيا الاستوائية وفاة 9 حالات والاشتباة فى 16 حالة بفيروس ماربورج.

وقالت وزارة الصحة والسكان، فى منشورها الذى حمل عنوان هام للغاية وفورى، إنه فى إطار خطة الوزارة للاستعداد المبكر لأى أحداث صحية غير عادية ومتابعة الوضع الوبائى للأمراض فى دول العالم فقد تم اصدار الدليل الإرشادى عن فيروس ماربورج متضمنا التعريف بالمرض والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها وإجراءات التعامل مع الحالات المشتبة فيها أو المصابة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس ماربورج المعروف سابقًا باسم حمى ماربورج النزفية، هو حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى تنتمى إلى نفس عائمة مرض فيروس الإيبولا ولة قدرة عالية على إحداث تفشيات وبائية مع معدلات وفيات عالية وتم اكتشاف المرض عام 1967.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "ينتقل المرض إلى البشر من خلال خفافيش الفاكهه وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للاشخاص المصابين والأسطح والأدوات الملوثة وتحدث الإصابة للعاملين فى القطاع الصحى عند الاتصال بالحالة بدون إجراءات احترازية".


الصحة

فيروس ماربورج

ارتفاع درجة الحرارة

حمى نزفية

اليوم السابع بلس



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