الشخصيات العامة والرياضيين والإعلاميين يقدمون العزاء فى الإعلامي محمد غندر.. صور

وتجمع بالعزاء، عدد من القيادات التنفيذية والشعبية من النواب، وأعضاء مجالس إدارات الأندية المختلفة ببورسعيد، وزملاء العمل للمتوفي محمد غندر.

وتقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من النواب، صفوف عزاء الإعلامي محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورتس، والذي وافته المنية فجر اليوم الخميس.

وحرص اللواء عادل الغضبان، على تقديم العزاء لأسرة "غندر" ومحبيه، بعد تشييع جثمانه من باب 3 بمقابر بورسعيد، في حضور لفيف من الشخصيات العامة والاعلاميين والرياضيين والنواب : عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، دكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار، عضو مجلس النواب.

وشارك في صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، المئات من أهالي محافظة بورسعيد، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع.

وخلال الجنازة، أصيب عدد من أسرة الإعلامي محمد غندر ومحبيه، بحالة من الانهيار خلال تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وأدي المئات من أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، صلاة الجنازة، بمسجد الكبير المتعال في نطاق حي الزهور.

وحضر صلاة الجنازة، لفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين، والجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، وكذلك مجلس إدارة النادي المصري.

ونعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الإعلامي الرياضي محمد غندر ابن محافظة بورسعيد، مراسل قناة أون سبورتس، والذي وافته المنية فجر اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وينعم على ذويه بالصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الراحل محمد غندر ترك بصمات واضحة في مجال العمل الرياضي، والذي ظل ما يقرب من عشرين عاما مسئولًا عن تغطية أخبار النادي المصري بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

وأشار إلى أننا فقدنا أحد رموز العمل الرياضي ببورسعيد، والمخلص والمجتهد في عمله، والذي كان حريص على تغطية مباراة النادي المصري لسنوات عديدة، متمنيا من الله أن يدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان المصرى أصدر بيانا رسميا لنعى محمد غندر جاء كالتالى.. مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، ينعى بخالص الحزن والأسى، ابن بورسعيد، الإعلامى محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، والذى ظل لسنوات وسنوات مسئولًا عن تغطية أخبار النادى المصرى بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

والنادى المصرى إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما قدم أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، نعيا للإعلامى محمد غندر مراسل قنوات أون سبورت، الذى وافته المنية اليوم فى بورسعيد.

ويتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرياضة المصرية، وأسرة الراحل، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.