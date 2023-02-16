السيطرة على حريقين إحداهما بحظيرة طيور ومنزل دون إصابات بشرية بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بالطابق الثاني بمنزل محمد شلبي بقرية صفانية داخل مركز العدوة في أقصي شمال غربي المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وتم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده دون إصابات بشرية فيما انحصرت الخسائر المادية علي احتراق محتويات المنزل.

كما تلقي مأمور مركز شرطة مطاي، بلاغا بنشوب حريق داخل حظيرة طيور بمنزل محمد فتحي حسين، بقرية أولاد الشيخ علي، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة عليه ومنع امتداده، ورجحت التحريات الأولية اندلاعه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون خسائر بشرية أو مادية، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لمعاينة موقع الحريقين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.