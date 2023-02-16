السيطرة على تسرب غاز داخل عمارة سكنية بالفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي تسرب غاز، شب بعمارة سكنية، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان تسرب غاز وقع بعمارة سكنية مكونة من 4 طوابق، بمنطقة منشأة لطف الله، بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية ولإسعاف الي مكان الحادث، وتم السيطرة علي التسرب، وتبين أن العمارة خالية من السكان، ولم يسفر التسرب عن أية إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان أصيب 6 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبري دمو باتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان تسرب غاز وقع بشقة سكنية، بالطابق الثالث، بمنزل مكون من 3 طوابق، بحي الجامعة، بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، إنقلاب سيارة ملاكي، بعد مدخل جرزا باتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق"القاهرة_ الفيوم" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل فنطاس محمل بغازات صناعية، وأخري نقل، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وتم نقل المتوفي الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .