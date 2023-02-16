السياحة تطلق حملة لتوعية المعتمرين والتعريف بأهداف بوابة العمرة

كتب محمد أسعد

أطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مؤخرا بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار حملة مكبرة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة بالطرق القانونية السليمة للسفر، وتسعى كذلك للتعريف بالبوابة المصرية للعمرة، يتم بث الحملة في عدد من القنوات والبرامج التلفزيونية الكبرى وإذاعة القرآن الكريم بجانب بثها على عدد من المواقع الالكترونية والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، تحمل الحملة شعار " باب أمان" وذلك لوصف آليات السفر القانونية عبر شركات السياحة ومن خلال البوابة المصرية للعمرة طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 المنشئ للبوابة.

وتستهدف الحملة توعية المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة بأن البوابة المصرية للعمرة هي المنفذ الرسمي والقانوني لتنظيم رحلات العمرة من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة والآثار، كما تشرح فوائد السفر عن طريق البوابة من ضمان لحقوق المعتمر وتوفير أفضل السبل لسلامته وراحته وأمانه وتقديم أفضل الخدمات له طوال الرحلة وضمان جودة البرامج المتعاقد عليها مع شركة السياحة ومراقبة التنفيذ من خلال وزارة السياحة والأثار، كما أن البوابة لديها الية لتلقي شكاوى المعتمرين لحظة بلحظة وتتجاوب معها وتسعى لحلها فورا.

وتشير الحملة التى اطلقتها الغرفة الي ان البوابة المصرية للعمرة توفر معلومات كاملة عن قائمة الشركات السياحية المعتمدة لتحمي المواطن من التعرض للنصب أو الابتزاز من سماسرة العمرة بالإضافة إلى وجود البرنامج الذى تعاقدت عليه مع الشركة بالسعر وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، واسم المشرف المرافق لك فى الرحلة.

وتتضمن الحملة أفلام قصير يشارك فيها النجم الكبير حمادة هلال واخراج المخرج سامح خضير، بالاضافة الى اغنية وافلام جرافيك تتناول تعريف المواطن بآلية عمل بوابة العمرة وضرورة التعامل مباشرة مع شركات السياحة المسجلة عليها، والتأكيد على أهمية حصول المعتمر على الرقم التعريفي الذي يضمن صحة إجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية وعدم التعامل مع السماسرة وضرورة السفر من خلال البوابة.

وتقدم الحملة عبر رسائلها مجموعة من النصائح أهمها حصول المعتمر على الرقم التعريفي الذي يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، كما يتيح الرقم التعريفي للجهات المسئولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما والتدخل الفورى لحل أية مشاكل تواجهه.

وتشمل الحملة ايضا تحذيرات غرفة شركات السياحة، الى جموع المواطنين، من التعامل مع أية كيانات أو أفراد تعلن عن برامج عمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأية وسيلة أخرى، مؤكدة على أهمية التوجه فورا لأي شركة سياحة معتمدة ومسجلة على الموقع الإلكتروني لبوابة العمرة المصرية، حتى لا يقع المواطن فريسة سهلة للنصب والاحتيال، لاسيما وأن الحملة ستكون مذاعة عبر القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية والقنوات الراديو.