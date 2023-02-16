السجن المشدد 6 سنوات لمتهم في تجارة المخدرات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حضوريًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، عما نسب إليه بالتجارة في جوهر الهيروين المخدر، وأمرت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.



صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 14311 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2381 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.





وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "كريم.ع.ع.ش"، 19 عامًا، عامل، ويقيم بمركز كفر الشيخ، لأنه في يوم 24 أكتوبر 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.







