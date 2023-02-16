السجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى الشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 29853 لسنة 2022، المقيدة برقم 3090 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق في الزقازيق إحالة المتهم حسين ج م ي، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 11 أكتوبر الماضي، وبدائرة مركز شرطة الزقازيق، قد أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر (القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحًا ناريًا غير مششخنًا (فرد خرطوش) مما لا يجوز الترخيص به، وأحرز طلقة واحدة لذات العيار.

جاء في أمر الإحالة، أنه نفاذًا لإذن جهات التحقيق فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة الزقازيق من ضبط المتهم في كمين أعد له بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بعد التأكد من معلومات وردت بشأن التجاره في المواد المخدرة، وضُبط بحوزته سلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار، وواحد وخمسون كيس بلاستيكي لمخدر البانجو وتسعة عشر لفاقة ورقية لمخدر الهيروين، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.