السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير بطاقة رقم قومى فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابًا، غيابيًا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتزوير المهنة فى بطاقة رقم قومى بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 28211 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق، المقيدة برقم 3817 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق فى الزقازيق إحالة المتهم محمود ع ع م، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه فى غضون عام 2012، وبدائرة مركز شرطة الزقازيق، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو استمارة بطاقة الرقم القومى الصادرة فى عام 2012، وذلك حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، وهى إقراره بصحة البيانات المقدمة باستمارة بطاقة الرقم القومى وقدم شهادة جامعية تفيد حصوله على ليسانس حقوق فأثبت الموظف المختص بحسن نيته تلك البيانات، فوقعت تلك الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو الوارد بالتحقيقات.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد استعمل المحرر المزور (بطاقة الرقم القومى الصادرة فى غضون عام 2012) محل الاتهام السابق فيما زور من أجله، وذلك لتقديمه لدى السلطة المختصة للاحتجاج بما هو مدون به من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

وتبين من التحريات أن المتهم قد تقدم لاستخراج بطاقة رقم قومى وتغير المهنة من عامل عادى إلى حاصل على ليسانس حقوق، بناءً على محرر مزور وهو شهادة جامعية تفيد بأنه حاصل على ليسانس حقوق، وأدلى ببيانات غير صحيحة لموظف عام حسن النية، وعزا قصده التزوير وجعل واقعة غير صحيحة فى صورة واقعة صحيحة.