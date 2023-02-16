الزراعة: حالة القمح جيدة فى الشرقية والقليوبية ولم يتم تسجيل إصابات بالصدأ الأصفر

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من كبار الباحثين بالمعهد، زراعات القمح لعدد من المزارعين بمحافظتي الشرقية والقليوبية، للوقوف على حالة المحصول، فضلا عن تفقد تجارب قسم بحوث أمراض القمح بمزرعة بمحطة بحوث كفر الحمام بإنشاص.

وقال مدير المعهد، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية للمتابعة المستمرة للمحاصيل الإستراتيجية وأهمها محصول القمح لرفع الإنتاجية وتقليل الفجوه بين الإنتاج والإستهلاك.

وأكد خليل أن الحالة العامة للمحصول جيدة ومبشرة ولم يتم تسجيل أى إصابات بمرض الصدأ الأصفر فى كلا المحافظتين، لافتا الى أن المعهد يقوم بدور فعال فى محصول القمح بواسطة مرور باحثى المعهد على حقول المزارعين للإطلاع على الحالة المرضية فى جميع محافظات زراعات القمح بمشاركة مهندسى الإرشاد والمكافحة بمديريات الزراعة فى المحافظات المختلفة.