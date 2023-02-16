الرعاية الصحية بالأقصر تنظم برنامجا تدريبيا للمديرين والمختصين بالموارد البشرية

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة الموارد البشرية برئاسة هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بالتنسيق مع مشروع التأهيل الإلزامي، برنامجاً تدريبياً يختص مديري ومختصي الموارد البشرية بوحدات ومراكز طب الأسرة بفرع الهيئة بالأقصر، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية من خلال الشرح الوافي وورشة العمل التخصصية، وإستكمالاً للخطة الإستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية، بقيادة دكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة ومساعد وزير الصحة، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لتدريب الموارد البشرية بالفروع التابعة للهيئة بمختلف المحافظات.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان صحفى، إن محاور البرنامج التدريبي اشتملت على لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وآلية نقل التبعية والوظائف والمجموعات الوظيفية وشرح قرار رقم 8 لسنة 2023، وشرح كافة التعاقدات الطبية والصحية بالقرار رقم 80، وشرح التعاقدات الطبية وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52، وشرح كافة التعليمات التنظيمية الخاصة بالتعاقدات، والتدريب على برنامج البصمة وكذلك كافة الضوابط التنظيمية المعتمدة الخاصة بالحضور والإنصراف، والتدريب على ضوابط التسكين والترقيات والتجنيد وإنهاء الخدمة وفقًا للضوابط والتعليمات التنظيمية.

وتم عقد التدريب من خلال فريق الإدارة العامة للموارد البشرية، وهم كل من عبدالله شاهين أخصائى موارد بشرية نائب مدير إدارة عمليات الموارد البشرية بهيئة الرعاية الصحية، وأمجد مصطفي عامر أخصائي الموارد البشرية والتعاقدات بالهيئة، وأحمد شوقي البرعي أخصائى موارد بشرية ومتابعة الحضور والانصراف، وأيمن صبرى محمود أخصائي موارد بشرية مسؤول التسكين والترقيات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود الديب مدير مشروع التأهيل الإلزامي بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة هبة عويضة مدير إدارة التدريب والتطوير، والدكتورة داليا الريس منسق التدريب غير الطبي بمشروع التأهيل الإلزامى، والدكتورة سارة أيمن مدير مشروع التأهيل الإلزامي بفرع الهيئة بالأقصر.



الرعاية الصحية بالأقصر تنظم برنامج تدريبي للمديرين والمختصين



برنامج تدريبي للمديرين والمختصين بالموارد البشرية بالأقصر







