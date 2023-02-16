اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 06:15 م
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الداخلية تضبط 1542 قضية تسول بحملات أمنية على مستوى الجمهورية

الخميس، 16 فبراير 2023 05:58 م
الداخلية تضبط 1542 قضية تسول بحملات أمنية على مستوى الجمهورية حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال الفترة من (11حتى 15 فبراير 2023) عن ضبط 1542 قضية تسول.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

تسول

الداخلية

حوادث

ضبط المتسولين



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