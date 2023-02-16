الداخلية تضبط 1542 قضية تسول بحملات أمنية على مستوى الجمهورية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال الفترة من (11حتى 15 فبراير 2023) عن ضبط 1542 قضية تسول.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الداخلية تضبط 1542 قضية تسول بحملات أمنية على مستوى الجمهوريةالخميس، 16 فبراير 2023 05:58 م
حبس - أرشيفية
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