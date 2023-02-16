"الداخلية" تتمكن من ضبط 163 قطعة سلاح نارى و330 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

­­­­­­فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (330) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (363) متهم .

وضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (118,050 كيلو جرام)،كمية من مخدر البانجو وزنت (42,750 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,198 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6,950 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (3,340 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,137 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (610 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (425 جرام)، عدد (2086) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (163 قطعة سلاح نارى بحوزة 142 متهم) .. وذلك على النحو التالى:(17) بندقية آلية ، (29) بندقية خرطوش، (2) طبنجة،(115) فرد محلى، (405) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، (190) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81459) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (340) حكم جناية، (24556) حكم حبس جزئى، (4056) حكم حبس مستأنف، (41935) حكم غرامة، (10572) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (31) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (266) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23238) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.