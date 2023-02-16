التنمية المحلية: تأهيل العاملين بمراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ

كتب على عبد الرحمن

كلف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الإدارة العامة للازمات بالوزارة بالتنسيق مع مسئولى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، لتنفيذ دورة تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات، ما يساهم فى تعظيم الاستفادة من التحول الرقمى لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات.

وأكد اللواء هشام آمنة، في بيان اليوم، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينفذ خلال الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبى رقم الـ 28 من الخطة التدريبية للمحليات، الدورة التدريبية التأهيلية الأولى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيراً إلى أن إجمالى المستفيدين من الدورة 28 متدرباً من بينهم 24 من العاملين بمراكز الأزمات والسلامة الوطنية بـ 5 محافظات تشمل 8 متدربين من محافظة جنوب سيناء، و4 متدربين بكل من محافظات الأقصر والاسماعيلية وبورسعيد والسويس، بالاضافة إلى 4 متدربين من ديوان عام الوزارة، ويشرف على تنفيذ الدورة، إدارة الأزمات بالوزارة بالتعاون مع وزاره الدفاع، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية من التدريب هى التدريب الأساسى يعقبه فترة تطبيق عملى بمراكز المحافظات إستعداداً للمرحلة التالية من التدريب والتى تتضمن تأهيل لغة وتدريب محلى متقدم، ثم تأتى مرحلة التدريب الخارجى لأفضل العناصر، مؤكدا استمرار تنفيذ دورات تدريب باقى مراكز المحافظات بعد إنتهاء الدورة الأولى.

وأوضح آمنة، أن الدورة التدريبية تتناول عدة موضوعات محورية منها التعريف بالإدارة المعاصرة ومدخل إدارة الأزمات وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التى توفرها الشبكة، والمهام وأسلوب العمل المقترح للمركز، بالاضافة إلى إجراءات التأمين، وتكامل تطبيقات الشبكة الوطنية، والبنية التحتية للمركز الشبكة الداخلية، والتعريف بمنظومة التحكم فى الشاشات، ومفاهيم الطوارى باللغة الإنجليزية، وموزع المهام اللاسلكى المطور، ومنظومة المؤتمرات المرئية، وتختتم الدورة بتعريف النهايات الطرفية للشبكة، ومعرض الشبكة.

وأضاف آمنة، أن الأسبوع التدريبى الـ 28 يتضمن أيضاً عقد 4 دورات تدريبية هى: دورة تدريبية عن إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، ودورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات فى مجال فن استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة، فيما تستمر للأسبوع الثانى على التوالى دورة لغة انجليزية، ويستفيد من هذه الدورات 124 متدرب من جميع المحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة، تأتى فى ضوء التكليف الرئاسى بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتستهدف الدورة 28 متدرباً من مديرى ومسئولى التخطيط بالديوان والمراكز والوزارة، ويتم التدريب من خلال اتحاد البلديات الهولندى VNG بوصفه استشارى دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى بالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الدورة تهدف إلى تدعيم مدخل التنمية بالمشاركة المجتمعية، حيث تتضمن الدورة تطبيقات عملية على تقدير الاحتياجات المجتمعية بالمشاركة، والتعريف بالاعتبارات المجتمعية وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلى، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، وكيفية الاعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، والتعريف ايضاً بأدوات المساءلة المجتمعية، وتعزيز اشراك المواطنين فى وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية، وضع خطط لإشراك المواطنين ومناقشتها ومراجعتها من قبل مجموعات العمل.

وقال اللواء هشام أمنه، أن دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، يشرف على تنفيذها وحدة التحول الرقمى بالوزارة، ويستفيد منها 38 متدرب، مؤكداً أن الدورة تركز على العمل فى بيئه النظم وحالات استخدامها، والتعريف بالعلاقات المكانيه وكيفية تطبيقها، والتحليلات المكانية والإحصائى، كما تتضمن الدورة تنفيذ عدة ورش عمل حول مهارات وتبادل خبرات، وحالات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وجمع البيانات ميدانيا وتأهيل البيانات الوصفية، وتطبيقات جمع البيانات، والتطبيقات المساعدة لجمع وتدوال البيانات المكانية المكانية " sw maps ".

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال فن استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة، يستفيد منها 28 من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء، وتشمل الدورة على التعريف بمفهوم الاستثمار فى الموارد البشرية وأهميتها والنظريات والتكلفة والعائد منها، والاستثمار فى رأس المال البشرى كمدخل حديث لإدارة الموارد البشرية بالمعرفة، والممارسات الناجحة فى تنمية وإدارة الموارد البشرية، والتعريف ايضاً بمفهوم اقتصاد المعرفة ومؤشر اقتصاد المعرفة ودوره فى قياس التنمية المستدامة فى مصر، وكيفية قياسه فى المؤسسات الحكومية، وتحليل واقع اقتصاد المعرفة فى مؤسسات مبتكرة، والاتجاهات المعاصرة فى تنمية الموارد البشرية، ودور الاستدامة فى الموارد البشرية فى ظل التميز المؤسسى، وتختتم الدورة بالتعريف بقانون الخدمة المدنية 81، ومدونة السلوك الوظيفى.

وفى ذات السياق احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس الموافق (16/2/2023) أيضا بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الطريق إلى التميز المؤسسى وتطبيق الجودة، ودورة الأنظمة الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين، ودورة التخطيط وإدارة الفعاليات الاعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكلات والاتيكيت والمراسم، فيما انتهت فعاليات دورة ادماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة أمس( الأربعاء )، والتى ينفذها برنامج تنميه صعيد مصر مع اتحاد البلديات الهولندى، واستفاد من تلك الدورات 109 متدرب من جميع المحافظات.