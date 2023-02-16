التعليم: تطبيق الكترونى لمتابعة تسليم وجبات التغذية المدرسية

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن إجراءات توزيع الوجبات المدرسية علي الطلاب، والتأكيد من وصول التغذية السليمة والتأكد من أهمية حصول الطلاب علي تغذية سليمة ومتوازنة، موضحة أنه تم تعميم التطبيق الالكتروني الخاص بمتابعة تسليم وجبات التغذية المدرسية علي المدارس المستهدفة بجميع المحافظات بداية الفصل الدراسي الثاني.

وطالبت وزارة التعليم ، المديريات التعليمية، بالتأكيد علي انتهاء ادارات الاحصاء بالمديرية والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية من تسليم كلمات المرور الخاصة بالتطبيق الالكتروني المخصص لمتابعة تسليم التغذية المدرسية، و قيام مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس المستهدفة، بتحميل التطبيق الإلكتروني المخصص لمتابعة تسليم التغذية المدرسية، وذلك من خلال الرابط المسلم لهم مع كلمات المرور، والإطلاع علي الفيديو الموضح لكيفية العمل علي التطبيق والمرسل أيضاً الرابط الخاص به مع كلمة المرور الخاصة بكل مدرسة.

وقالت الوزارة: يقوم أعضاء لجنة التغذية المشكلة بالمدارس بعمل المسح الإلكتروني للكراتين المسلم بها التغذية المدرسية، وتسجيل البيانات علي التطبيق والضغط علي إرسال البيانات، ثم القيام بإجراءات توزيع تسليم وجبات التغذية المدرسية علي الطلاب، وتتولي إدارات التغذية بالمديريات التعليمية والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية متابعة تسليم الوجبات المدرسية بالمدارس والقيام بما يلزم من إجراءات لضمان وصول هذه الوجبات للطلاب.