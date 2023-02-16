التعليم: تسليم مسوغات تعيين المعلمين الجدد بالإدارات المسكنين عليها

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية، أنه تم البدء فى إجراءات تعيين المعلمين الجدد، موضحة أنه يتم تقديم مسوغات وأوراق العمل فى الإدارة التى يتم توزيع المعلم عليها، كما سيتم إخطار المرشحين للعمل بوظيفة معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد فصل بموعد التدريب، وأماكن التدريب قبل استلام العمل.

وحددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين المقبولين في مسابقة ال30 ألف معلم، وشملت:

- عدد 4 بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مدون عليها رقم التليفون الأصل للاطلاع وتكون سارية .

- صحيفة الحالة الجنائية.

- عدد (۱) صورة شخصية حديثة .

- إقرار موقع من المرشح للتعاقد معه أمام المسئول الأول عن الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومصدقا منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها.

- استمارة الكشف الطبي .

- تحليل المخدرات لجميع المرشحين .

- شهادة الميلاد المميكنة.

- صحيفة الحالة الجنائية .

- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه و2 صورة ضوئية منه.

- أصل الدبلوم التربوي و2صورة ضوئية منه .

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية مدون فيه عنوان السكن الفعلي بالتفصيل ورقم التليفون.

- إقرار بصحة المؤهل المقدم.

- 2 ملف ورق أبيض دوبلكس .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن العقود التى يتم تحريرها لأعضاء هيئة التدريس موحده على مستوى جميع المديريات التعليمية، ومن يتم التعاقد معه لا يحق له النقل قبل مرور 5 سنوات من استلامه العمل، مشددة على أن التقديم على المسابقة تم وفق لبيانات المعلم الثابتة ببطاقة الرقم القومى ومحل إقامته، مشددة على أن توزيع المعلمين يتم وفق العجز فى المدارس وبقاء المعلم مدة 5 سنوات مهم لتحقيق الانضباط والاستقرار داخل المدارس.