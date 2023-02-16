التضامن تبدأ طرح بطاقة الخدمات المتكاملة الملونة لمستحقيها وفقا لدرجة الإعاقة

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فى طرح بطاقة الخدمات المتكاملة لمستحقيها وفقا لألوان محددة، حيث يشير كل لون لنسبة الإعاقة ودرجتها، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتذليل الصعوبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأعلنت وزارة التضامن أنه تم تحديد اللون الأزرق العادى المعتاد للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة، واللون الأخضر للإعاقات المتوسطة، واللون الأورجوانى للإعاقات البسيطة ويأتي هذا الإجراء في ضوء توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تقديم كافة التيسيرات بشأن إجراءات حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي قد سبق وأن أعلنت عن إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديم الآتى:

أ- إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته

ب- تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات الآتية:

1- الشلل الدماغي

2- الشلل الرباعي

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي

4- شلل الأطفال الشديد

5- الإعاقات المتعددة

6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)

7- كف البصر

8- فقد السمع التام

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

10- الإعاقات الذهنية الشديدة

11- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)

12- اضطراب طيف التوحد

الجدير بالذكر أن هناك عددًا من المميزات لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة منها أنها تمكن حاملها من الجمع بين معاشين، الدمج في المدارس والجامعات، وكذلك التعيين لنسبة ٥٪؜ من عدد العاملين، فضلا عن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، بالإضافة إلى الحصول على سكن حكومي مناسب، والإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية، والتخفيض علي وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، وخصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.



ألوان بطاقات ميزة



بطاقات ميزة