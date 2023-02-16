اليوم السابع
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البيت الأبيض: المستشار الألمانى سيزور واشنطن يوم 3 مارس

الخميس، 16 فبراير 2023 06:02 م
البيت الأبيض: المستشار الألمانى سيزور واشنطن يوم 3 مارس شولتز
كتب محمد جمال

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أعلن البيت الأبيض اليوم أن المستشار الألمانى سيزور واشنطن يوم 3 مارس، بحسب سكاى نيوز عربية.

يذكرأن، قررت الحكومة الألمانية زيادة الإنفاق الدفاعي بما يصل إلى نحو 10 مليارات يورو العام المقبل، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

يأتي هذا فى الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الألمانية تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا؛ قبل عدة أيام تمثلت في توفير العديد المعدات والأسلحة الجديدة.

وجاء على الموقع الرسمي للحكومة الفيدرالية الألمانية باللغة الإنجليزية أن هذه الإمدادات تأتي من القوات المسلحة الفيدرالية الألمانية ومن توريدات الصناعة الممولة من الحكومة الفيدرالية في ألمانيا بهدف بناء القدرات الأمنية، حيث تدعم الحكومة الفيدرالية الألمانية الجيش الأوكراني بالتنسيق الوثيق مع شركائها وحلفائها.


ويبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لتمويل (مبادرة بناء القدرات الأمنية) 2.2 مليار يورو لعام 2023، ويتم استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا بشكل أساسي، كما يتم تخصيصها لتمويل المساهمات الإلزامية المتزايدة على ألمانيا في (مرفق السلام الأوروبي)؛ والذي هو صندوق تبلغ قيمته حوالي 5 مليارات يورو للفترة، يتم تمويله من خلال مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

 


أمريكا

أولاف شولتس

شولتز

الولايات المتحدة



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