البيت الأبيض: المستشار الألمانى سيزور واشنطن يوم 3 مارس

أعلن البيت الأبيض اليوم أن المستشار الألمانى سيزور واشنطن يوم 3 مارس، بحسب سكاى نيوز عربية.

يذكرأن، قررت الحكومة الألمانية زيادة الإنفاق الدفاعي بما يصل إلى نحو 10 مليارات يورو العام المقبل، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

يأتي هذا فى الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الألمانية تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا؛ قبل عدة أيام تمثلت في توفير العديد المعدات والأسلحة الجديدة.



ويبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لتمويل (مبادرة بناء القدرات الأمنية) 2.2 مليار يورو لعام 2023، ويتم استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا بشكل أساسي، كما يتم تخصيصها لتمويل المساهمات الإلزامية المتزايدة على ألمانيا في (مرفق السلام الأوروبي)؛ والذي هو صندوق تبلغ قيمته حوالي 5 مليارات يورو للفترة، يتم تمويله من خلال مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.