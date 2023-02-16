البورصة: تنفيذ صفقة على شركة كوكاولا مصر بقيمة 133 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف ا لتقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر بحجم تداول 912.2 ألف سهم بقيمة 133 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة انفيرومينتال سوليوشنز للخدمات البترولية-منطقة حرة بحجم تداول 15 مليون سهم بقيمة 91.72 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 16.6 مليون سهم بقيمة 227.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.107 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 508.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.89%، والعرب على 8.35%، واستحوذت المؤسسات على 22.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.2 مليون جنيه، 126.6 ألف جنيه، 142.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، 63.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17488 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2964 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 20749 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 7206 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2990 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4514 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3472 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1254 نقطة.