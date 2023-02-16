الإسكندرية تحصد المركز الثالث فى إنجاز الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حصول محافظة الإسكندرية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، ضمن أعلى نسبة إنجاز فى حل الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعه لرئاسة مجلس الوزراء لعام 2022.

وهنأ "الشريف"، جميع العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين، مؤكدا على حرص المحافظة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التى تساهم بدور كبير فى حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما ثمن المحافظ دور إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الإسكندرية بقيادة الأستاذة داليا المالكى، وجميع العاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بكافة أحياء ومديريات محافظة الإسكندرية لما بذلوه من مجهودات عظيمة فى فحص الشكاوى الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، كما شدد على ضرورة الاستمرار على هذا المستوى المتميز فى الانجاز ومتابعة شكاوى المواطنين.

ومن الجدير بالذكر، أن محافظة الإسكندرية، قد تلقت منذ بدء تفعيل العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 91357 شكوى، كما تم التعامل خلال عام 2022 مع عدد 22180 شكوى بنسبة إنجاز 95%.