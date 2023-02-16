اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمم المتحدة تدخل 22 شاحنة مساعدات إنسانية إلى شمال سوريا لمنكوبى الزلزال

الخميس، 16 فبراير 2023 10:38 ص
الأمم المتحدة تدخل 22 شاحنة مساعدات إنسانية إلى شمال سوريا لمنكوبى الزلزال آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أكدت الأمم المتحدة، إدخال 22 شاحنة مساعدات إنسانية إلى شمال سوريا تضم مواد غذائية وطبية ومستلزمات لوجيستية.

وذكرت الأمم المتحدة -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- أن المساعدات اليوم تشمل 20 شاحنة سلع غذائية وأخرى للأدوية، مشيرة إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة المساعدات والشاحنات التي دخلت إلى مناطق شمال غرب سوريا خلال الأيام السبع الماضية إلى نحو 160 شاحنة.

وقال مسؤول العلاقات العام في معبر باب الهوى مازن علوش، إن إدارة المعبر تقوم بعد تسلمها لهذه المساعدات بتسليمها إلى إحدى المنظمات الشريكة مع الأمم المتحدة وإيصالها إلى متضرري الزلزال.

وأضاف علوش، أن هذه المساعدات ما تزال قليلة جدا مقارنة بحجم الكارثة التي حلت بالمنطقة، مضيفا أنه زار وفد من الأمم المتحدة مناطق بشمال سوريا ووعدوا بحجم مساعدات أكبر، مؤكدا أن المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية أدخلت أضعاف ما أدخلته الأمم المتحدة.

 


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