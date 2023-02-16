الأقصر تنجح فى تنفيذ أعمال إنترلوك بتكلفة 124 مليون جنيه لتجميل المدن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجاحات كبيرة حققتها محافظة الأقصر، فى مجال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدن والقرى، حيث شهد المحافظة العمل على قدم وساق فى تلك المشروعات خلال الفترة الماضية، لتجميل مداخل الشوارع بالمناطق المختلفة والقرى والمزارات السياحية والأثرية حول الأقصر.

وفى هذا الصدد يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تم تنفيذ أعمال إنترلوك بمدينة الأقصر بتكلفة إجمالية 124 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، حيث أنه تم وضع خطة للحفاظ علي المظهر الجمالي للطرق والشوارع بتركيب بلاط "الانترلوك"، وهو هو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، ويتم تركيبه بطريقة التداخل لإضفاء نوع من الشكل الجمالي المزخرف للطرق والشوارع التي يصعب رصفها، وكذلك للمناطق التي تحتوي على مسطحات خضراء وأماكن الترفيه والتريض، كالمتنزهات والحدائق والكورنيش والمناطق والمزارات الأثرية والسياحية.

وأضاف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع بلاط الانترلوك بلاط إنترلوك في طرق وشوارع وحارات بمدن الأقصر شمل أكثر من 60 كيلو متر بالمدن والقرى، حيث تمت الإستعانة بالانترلوك بدلاً من الرصف في الطرق الضيقة، مما لاقى استحسان من الأهالي والمواطنين بعد تركيبه وإظهار الشوارع بشكل جمالي يسر الناظرين، وتم الإنتهاء من تركيب البلاط في الطرق والشوارع والحارات، وفي القري والنجوع وفي المناطق الترفيهية والممرات وغيرها وبأشكال وألوان متعددة، وجاري استكمال خطة تركيبة في الطرقات والشوارع المستهدفة في إطار خطة تزيين وتحسين ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية في المدن والقري والنجوع.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن الشوارع والطرقات بالأقصر شهدت خلال الفترة الماضية تركيب مساحات كبيرة من بلاط الانترلوك، ففي مدينة الأقصر تم تركيبه في الطرق والشوارع والحارات الضيقة بمناطق الكرنك والعوامية والمنشية، وفي الأماكن الترفيهية كالحدائق والمتنزهات والكورنيش والممرات وتفرعات الشوارع بإجمالي مساحات تجاوزت 60 كيلو متر.



أرضيات قيسارية إسنا بعد تركيب البلاط الجديد



أعمال تركيب بلاط الانترلوك فى السوق السياحى



بلاط الانترلوك فى الشوارع بمدن الأقصر



بلاط الانترلوك يزين محيط معبد خنوم باسنا



خطة تطوير جديدة للسوق السياحى بالانترلوك



شوارع حواري الأقصر بالإنترلوك



مشروع تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع







