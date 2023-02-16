الأرجنتين تعلن الطوارئ الصحية بسبب انتشار أنفلونزا الطيور

فاطمة شوقى

أعلنت الحكومة الأرجنتينية الطوارئ الصحية بسبب انتشار انفلونزا الطيور ، ومخاوف من أن ينتقل إلى البشر ، خاصة بعد تحديد حالات بعدد من المقاطعات في البلاد، وفقا لصحيفة "بيرفيل" الأرجنتينية.

وأشارت وزارة الزراعة في البلاد عن اكتشاف حالات إصابة بأنفلونزا الطيور في مقاطعة خوجوي، بالإضافة إلى إصابة عدد من طيور الاوز في مقاطعة بوزويلوس، مما أدى إلى اعلان حالة الطوارئ الصحية.

وبهذه الطريقة ، تنضم الأرجنتين وأوروجواي إلى قائمة الدول الأمريكية التي تعانى من انتشار كبير في إصابات فيروس كورونا ، والتي تضم كندا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والولايات المتحدة وهندوراس والمكسيك وبنما وبيرو وفنزويلا.

وأوضحت الحكومة الأرجنتينية ، أن الفيروس لا ينتقل إلى البشر من خلال استهلاك لحوم الدواجن أو البيض ، ولكن لابد من توخى الحذر حال التعامل مع الطيور الحية خاصة المريضة حيث أنه من الممكن أيضا ان ينتقل الفيروس الى الانسان بطريقة استثنائية.

ووفقا للدراسات الأخيرة ، فإنه يمكن أن تتحول أنفلونزا الطيور وتقتل شخصًا من بين كل شخصين يصابون بها.

وأفادت الغرفة الأرجنتينية لمنتجي الدواجن (CAPIA) أنه يتم العمل "بالتنسيق الكامل مع سلطات السياسة الصحية والزراعية لتعظيم تدابير الوقاية والسيطرة على هذا المرض الذي يمكن أن يصيب الطيور في المؤسسات الإنتاجية في البلاد".

عبر خافيير بريدا ، رئيس كابيا: "إنها أنباء سيئة للغاية ، بسبب العواقب التي يمكن أن تحدثها من حيث نفوق الطيور وخسائر الإنتاج ، ولكن هذا هو الوقت المناسب لتحقيق راحة البال للمنتجين والسكان بشكل عام".