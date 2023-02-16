اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 10:44 م
أكرم القصاص
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افتتاح سفارة جديدة للكويت فى العاصمة الإيرلندية دبلن

الخميس، 16 فبراير 2023 10:00 م
افتتاح سفارة جديدة للكويت فى العاصمة الإيرلندية دبلن افتتاح السفارة
أ ش أ

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قدّم السفير محمد المحمد، اليوم الخميس، أوراق اعتماده الى رئيس أيرلندا مايكل هيجينز بوصفه أول سفير لدولة الكويت لدى بلاده، معلناً بذلك افتتاح سفارة كويتية فى العاصمة دبلن في خطوة تجسد الحرص على الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، بحسب جريدة الرأى الكويتية.
 
ونقل السفير المحمد خلال مراسم تقديم أوراق اعتماده تحيات سمو أمير البلاد وولي عهده إلى رئيس أيرلندا.
 
وأكد خلال اللقاء حرص دولة الكويت والقيادة السياسية على توثيق وتعزيز العلاقات مع ايرلندا في المجالات كافة وعلى جميع الأصعدة.
 
من جانبه أعرب رئيس أيرلندا عن شكره واعتزازه لافتتاح السفارة الكويتية، مشيراً في هذا الصدد الى القواسم المشتركة بين البلدين.

الكويت

السفارة الكويتية

أيرلندا

دبلن



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