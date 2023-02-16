استكمال خطة إحلال ورصف شوارع وطرق داخلية بالخارجة.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الطرق بمحافظة الوادى الجديد اليوم الخميس عن استكمال خطة إحلال وإعادة رصف عدد من الطرق الداخلية والشوارع الحيوية بمدينة الخارجة ضمن خطة قطاع الطرق للمحافظة بالعام المالى الجارى حيث تتابع الأجهزة المختصة بالقطاع سير العمل فى عدد من المواقع تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بإحلال وإعادة رصف الطرق الداخلية والشوارع الحيوية التي تهالكت وتعرضت للتآكل.

وقال المهندس الاستشاري عادل عمر مدير قطاع الطرق بالمحافظة أنه يجرى تنفيذ أعمال رصف شارع الحزب الوطني ابتداء من ميدان الحزب وصولا الى هيئة الطرق بطول 300 متر وعرض 12 متر وكذلك رصف شارع هيبر المصرية ومنطقة البرامودى، حيث يتم متابعة سير العمل والوقوف على اى معوقات وعقبات وسرعة التغلب عليها.

وأضاف عمر أن خطة العمل تتضمن تأهيل ورفع كفاءة طريق البرمودي أمام محطة السكة الحديد بالخارجة بطول 3 كم، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9 مليون جنيه، كما يجرى تنفيذ أعمال رصف حي المروة وشارع الرحمة بالخارجة، لتيسير حركة المواطنين واستعادة المظهر الحضاري للأحياء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة رصف وإعادة تأهيل الطرق الداخلية بالأحياء والمناطق التي تم الانتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعي إليها.

وكان محافظ الوادي الجديد وجه بسرعة تطوير ميدان طلعت ضرغام وبدء رصف شارع النبوي المهندس لتيسير الحركة المرورية، وسرعة تسليم أراضي تعويضات منطقة درب السندادية للمواطنين، ودهان واجهات المنازل وتشجير محيط مسجد إبراهيم شكري بمنطقة القلقان، وسرعة البدء في أعمال إنشاء مسجد ميتالكو.