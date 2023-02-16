استثمارات بالمليارات لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" استثمارات بالمليارات لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان.. تدعم 4 فئات من المجتمع.. .66.5 مليون جنيه لتمكين المرأة اقتصاديا.. 1.9 مليار لتوفير الخدمات للشباب وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.. وذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال على رأس الاهتمامات.

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