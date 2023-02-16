ابنة بيل جيتس وزوجها المصرى يشتريان فيلا بـ51 مليون دولار

كتب- وكالات

انتقلت ابنة الملياردير، بيل جيتس، وزوجته السابقة ميليندا فرينش جيتس - وريثة مايكروسوفت والفارسة والطالبة في كلية الطب والتي أصبحت مؤخراً أماً - جينيفر جيتس – للعيش في فيلا قيمتها 51 مليون دولار مع حوض سباحة خاص بها.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن الشقة البالغ مساحتها 8900 قدم مربعة، مع 3400 قدم مربع من المساحات الخارجية، تم شراؤها عبر صندوق في سياتل متصل بـ جيتس الشهر الماضي.

ويقع البنتهاوس الضخم في 443 شارع غرينتش الذي يقطنه العديد من المشاهير، وكانت الفيلا مملوكة سابقاً لبطل سباق "الفورمولا 1"، لويس هاميلتون، الذي باعها إلى صندوق في سياتل في نوفمبر 2021 مقابل 49.5 مليون دولار.

وتم تسجيل هذا الشراء الأولي بعد فترة وجيزة من زواج جينيفر جيتس، من الفارس الأوليمبي المصري، نائل نصار، وفقاً لما ذكرته الصحيفة، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتكون المنزل من 6 غرف نوم و6 حمامات، وسقوف بارتفاع 20 قدماً و"شرفات" متعددة ومساحتين لوقوف السيارات.

والمنزل يتميز بمصعد خاص به. وتتضمن تفاصيل التصميم عوارض من خشب الصنوبر مع تركيبات فولاذية و17 نافذة مرممة.

وتشمل وسائل الراحة مسبحاً داخلياً بطول 70 قدماً وصالة رياضية مع غرف خلع الملابس وحماماً تركياً وتراساً على السطح بمساحة 5000 قدم مربعة.