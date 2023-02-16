إصابة شخصين فى تصادم ملاكى مع دراجة نارية بكفر الدوار

أصيب منذ قليل، شخصان بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع تصادم سيارة ملاكى مع دارجة نارية بمركز كفر الدوار بالبحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، حيث أسفر الحادث عن إصابة" سامى ا ح 40 سنه كدمات وسحجات متعدده بالجسم و"هبه س ع" 35 سنه _كدمات وسحجات متعدده بالجسم وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لاسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
يذكر ان مركز كفر الدوار قد شهد اليوم الخميس مصرع شاب وأصابة اخر إثر إصطدامهما بسيارة مسرعة أثناء عبورهما الطريق
وبالفحص تبين مصرع" محمد م 24سنة واصابة أمين .ا.ا ".26 سنة إثر إصطدامهما بسيارة أثناء عبورهما الطريق بالقرب من طريق عوايد ضيف التابعة لمركز كفر الدوار.
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات
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