إصابة شخصين فى تصادم ملاكى مع دراجة نارية بكفر الدوار

أصيب منذ قليل، شخصان بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع تصادم سيارة ملاكى مع دارجة نارية بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، حيث أسفر الحادث عن إصابة" سامى ا ح 40 سنه كدمات وسحجات متعدده بالجسم و"هبه س ع" 35 سنه _كدمات وسحجات متعدده بالجسم وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لاسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.