إصابة سيدة ونجلها جراء انهيار منزل نتيجة انفجار أسطوانة غاز فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيبت سيدة ونجلها جراء انهيار منزل إثر انفجار أسطوانة غاز بحى ميت خاقان بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بإصابة سيدة ونجلها وانهيار منزلها أثناء طهيها الطعام بحى ميت خاقان، جراء انفجار أسطوانة غاز تم انتقال قوة أمنية لمعاينة الواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم إنقاذ كل ما فى المنزل ونقل السيدة ونجلها المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان مسن بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد لقى مصرعه بسبب التدفئة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من عثور أهالى قرية شنشور على جثة مسن فى غرفة نومه بمنزله، على الفور تم إنتقال قوات أمنية برئاسة العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون إلى منزل المسن لمعرفة ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، حيث أفاد أبناء المسن أن والدهم كان يشعل البوتاجاز الصغير للتدفئة ونفوا وجود شبهة جنائية وراء وفاء والدهم، وجار استخراج تصريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.