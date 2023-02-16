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إدراج 10 متهمين بقضية أحداث قصر الاتحادية بقوائم الإرهاب

الخميس، 16 فبراير 2023 11:31 ص
إدراج 10 متهمين بقضية أحداث قصر الاتحادية بقوائم الإرهاب دار القضاء العالى -ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2023 بشأن إدراج العناصر الإخوانية على قوائم الإرهابيين، ومن بينهم الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى وفقا لقانون الكيانات الإرهابية وبناء على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات والمؤيدة من محكمة النقض في قضية أحداث قصر الاتحادية واعتداء العناصر الإرهابية من جماعة الإخوان على المعتصمين.

وكانت محكمة النقض، أصدرت أول حكم نهائى ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، و3 من مساعديه، و5 من قيادات الإخوان، بتأييد حكم سجنهم 20 عاما فى قضية أحداث الاتحادية، وذلك عقب رفض الطعن المقدم من دفاعهم.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار النيابة العامة والذى اشارت فيه الى أنه بعد الاطلاع على قانون الكيانات الإرهابية وحكم الدائرة الثالثة والعشرون جنايات شمال القاهرة في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، وكذا حكم النقض في جلسة 22 أكتوبر 2016 في الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية تقرر إدراج 10 متهمين وهم أسعد شيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن هدهد وعلاء حمزة ومحمود مكاوى وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر ومحمد البلتاجى ومحمد مرسى  وعصام العريان على قوائم الإرهاب.

وكان حكم جنايات القاهرة الذى ايدته النقض قضى حضوريا بمعاقبة كل من: "مرسى" و"الشيخة"، و"البلتاجى"، و"هدهد"، و"عبد العاطى" والعريان"، و"حمزة"، بالسجن المشدد 20 سنة عن تهمتى استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى، وبالسجن 10 سنوات لكل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص.

قرار ادراج 2
قرار ادراج 2

 

قرار الإدراج
قرار الإدراج

 


قصر الاتحادية

احداث الاتحادية

قوائم الإرهابين

قوائم الارهاب

الكيانات الارهابية محمد مرسى

الرئيس المعزول



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