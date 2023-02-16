أمريكا ترحب بجهود العراق في مجال الإصلاحات الاقتصادية والنقدية

رحّبت الولايات المتحدة بجهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وإصلاحات السياسة النقدية وتحديث القطاع المصرفي والمالي، ومكافحة الفساد.
وقال بيان مشترك لحكومتي البلدين، الأربعاء، بعد اجتماع لجنة التنسيق العليا الأمريكية-العراقية في واشنطن، إن الاجتماع بحث التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي بما في ذلك أسـواق الصرف الموازية. وأكدت اللجنة "تطابق وجهات النظر حول أهمية الاستقلال في مجال الطاقة لحماية سيادة العراق".
وقال البيان إن الوفد الأمريكى جدد دعمه لجهود العراق المستمرة في تنفيذ المعايير الدولية لحماية النظام المصرفي من الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أكد الجانبان عزمهما على مواصلة العمل معاً "لتحديث النظام المالي في العراق، من أجل تحسين أوضاع الشعب العراقي".
ورحبت الولايات المتحـدة بـ"التطورات الإيجابية" في العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردسـتان، والمفاوضات بشأن الميزانية الاتحادية لـعـام 2023 بحسب البيان.
أمريكا ترحب بجهود العراق في مجال الإصلاحات الاقتصادية والنقديةالخميس، 16 فبراير 2023 02:00 ص
مشاركة
رحّبت الولايات المتحدة بجهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وإصلاحات السياسة النقدية وتحديث القطاع المصرفي والمالي، ومكافحة الفساد.
الموضوعات المتعلقة
العراق: منح 61 جواز سفر لمواطنين عراقيين في تركيا لإعادتهم إلى البلادالثلاثاء، 14 فبراير 2023 08:40 م
العراق: القبض على 7 إرهابيين في ثلاث محافظاتالأربعاء، 15 فبراير 2023 01:00 ص
العالم هذا الصباح.. الجيش الأوكرانى يعلن ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 139 ألفا و80 جنديا.. العراق: القبض على 7 إرهابيين فى ثلاث محافظات.. بلغاريا تقدم مساعدات مالية وإغاثية لمتضررى زلزال تركيا وسورياالأربعاء، 15 فبراير 2023 09:00 ص
العراق: مستعدون لنقل جاليتنا المتواجدة فى سورياالأربعاء، 15 فبراير 2023 12:56 م
رئيس وزراء العراق يأمر بفتح المنطقة الخضراء أمام زائري الكاظميةالأربعاء، 15 فبراير 2023 07:32 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة