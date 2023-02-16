أسماء ضحايا حادث طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.. 6 وفيات و3 مصابين

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 أخرين بإصابات مختلفة، مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل بمنطقة المنايف على طريق الإسماعيلية القاهرة، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى ابوخليفة للطوارىء، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين أمام فى منطقة المنايف بمدخل مدينة الإسماعيلية بينهم سيارة ميكروباص تقل عدد المواطنين، على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث.

ودفع فرع هيئة إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن وفاة كلا من جهاد أحمد عبد الكريم أبو رفة 32 سنة، ومنى فريد محمد جامع 37 سنة وأحمد محمد مرشد النجار، 20 سنة.

كما أسفر الحادث عن وفاة محمد السيد منصور الجربة 40 سنة، واسماعيل عمران إسماعيل شاهين 50 سنة، فيما توفى سائق السيارة ويدعى مراد أحمد محمد أبو رزق 33 سنة، وتم نقلهم إلى ثلاجة مستشفى أبو خليفة.

كما اسفر الحادث عن إصابة كلا من حامد نعيم دمياطى حبيب 38 سنة، ومصاب بغيبوبة تامة واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وجهاد محمد عبد الحميد أبو دقة 33 سنة ومصابة بغيبوبة تامة وكسور بالجمجمة ووسوزان خالد سليمان أبو جامع 38 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى اشتباه كسر بالفقرات العنقية وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثث وسؤال المصابين.