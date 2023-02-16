اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 02:58 م
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أسعار النفط تسجل 85.95 دولار لبرنت و79.30 دولار للخام الأمريكى

الخميس، 16 فبراير 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 85.95 دولار لبرنت و79.30 دولار للخام الأمريكى النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 85.95 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.30 دولار.
 
وارتفعت واردات النمسا من الغاز الروسي إلى 71% في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 41 % لشهر نوفمبر.
 
وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن حصة إمدادات الغاز من روسيا في الواردات في ديسمبر، بلغت 71% والواردات من "مصادر أخرى" – 29%. في أكتوبر، كانت هذه النسبة 23% و77% على التوالي، قبل عام في فبراير، على التوالي – 79% و21%، ويعتمد الرسم البياني، وفقا للوزارة، على تقارير البيانات لمنظم التحكم الإلكتروني.
 
وفي نهاية العام الماضي، صرح المستشار النمساوي كارل نهامر ووزراء حكومته مرارا وتكرارا، أن إمدادات الغاز الروسي إلى الجمهورية قد انخفضت إلى "نحو 20 في المئة".
 
وأوضحت الوزارة أن البيانات الخاصة بإمدادات الغاز الروسي للجمهورية تقع في "نطاق التقلبات"، حيث أن المشاركين في سوق الغاز غير مطالبين بإبلاغ E-Control بالمصدر الدقيق لمنشأ الغاز المستورد.

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