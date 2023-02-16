اليوم السابع
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"أساسيات ريادة الأعمال" برنامج تدريبى تنظمه مكتبة الإسكندرية

الخميس، 16 فبراير 2023 01:00 ص
"أساسيات ريادة الأعمال" برنامج تدريبى تنظمه مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى بقطاع البحث الأكاديمى، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برنامجا تدريبيا بعنوان "أساسيات ريادة الأعمال" على مدار خمسة أيام فى الفترة من 19 إلى 23 فبراير الجارى، فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمركز المؤتمرات، قاعة الاجتماعات (E).
 
ويقدم البرنامج هادية طلعت مسئول الخدمات غير المالية، جهاز تنمية المشروعات، ومى عبد المجيد مسئول إقراض مباشر، جهاز تنمية المشروعات.
 
ويهدف البرنامج التدريبى إلى تطوير المهارات الريادية للمشاركات لما لريادة الأعمال من أهمية قصوى فى خلق فرص عمل متنوعة بالإضافة إلى تحفيز روح الابتكار والتطوير مما يساهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمادية للمرأة. وبالتالى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام ومد سوق العمل بعناصر تتسم بالكفاءة والتدريب وهو الأمر الذى يعود بالنفع على المجتمع بأكمله. 
 
ويتضمن البرنامج التدريبى "أساسيات ريادة الأعمال" ثلاث ورش العمل؛ هى كالتالى..
 
1- اكتشف قدراتك 
2- المهارات الريادية 
3- حدد فكرة مشروعك 
 
وتأتى هذه الورشة فى إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بالاتساق مع التوجه العام للدولة المصرية لدعم وتمكين المرأة فى كل مناحى الحياة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الكفاءات الشابة، وتحفيز الفكر الإبداعى والابتكارى فى مجال ريادة الأعمال، وكذلك مساعدة النساء والفتيات من مختلف الخلفيات على تطوير ذاتهن وإكسابهن مهارات تساعدهن على تحقيق الاستقلال والاكتفاء المادى والاقتصادى. 

الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

تمكين المرأة

حقوق المرأة

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