50% تخفيض لبعض الفئات.. أسعار تذاكر متحف السكة الحديد ومواعيد الدخول

كتب سيد الخلفاوى

نستعرض اهم المعلومات عن متحف السكه الحديد..

المتحف موجود ميدان رمسيس بجوار محطه مصر.

تذكره المتحف للمصريين 10 جنيهات.

تذكرة الطلبة بخطاب معتمد 5 جنيهات.

الأجانب 100 جنيه .

الطلاب الأجانب 50 جنيهًا .

السماح بالتصوير الفوتغرافى 10 جنيهات .

المتحف مكون من طابقين.

به نماذج لوسائل النقل القديمه والحديثه

تعتبر قاطرة سعيد باشا من اهم التحف الفنيه الموجوده في المتحف.

المتحف يعمل يوميا من الساعه 9:00 صباحا حتى الثانيه بعد الظهر عدا الجمعه.

يوجد بالمتحف كتيب يحكي تاريخ السكه الحديد وثمنه خمسه جنيهات.

يوجد بالمتحف برشور يحكي مسار الرحله داخل المتحف.

يوجد بالمتحف عدد من النماذج لقطارات السكه الحديد مهداه من المواطنين.

يتكون تمتلك السكه الحديد 700 نموذج من القطارات.

يوجد بالمتحف 300 نموذج من القطارات ونماذج النقل.