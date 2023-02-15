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وفاة لاعب ملاكمة متأثرا بإصابته فى مباراة بطنطا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:08 م
وفاة لاعب ملاكمة متأثرا بإصابته فى مباراة بطنطا الملاكم الراحل رامز حسام
الغربية مصطفى عادل

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توفى الملاكم رامز حسام 17 سنة داخل العناية المركزة بـ مستشفى طنطا الجامعى متأثرا بإصابته البالغة بعد تعرضه للضربة القاضية أثناء مشاركته فى بطولة الملاكمة التى أقيمت مؤخرا بنادى السكة الحديد بطنطا، وتم نقله للمستشفى ووضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بوصول اللاعب للمستشفى فى حالة حرجة بعد إصابته أثناء المباراة والتى تحدد المركز الثالث والرابع، وبالفحص تبين أن اللاعب كان مشاركا فى بطولة الملاكمة بنادى السكة الحديد بطنطا، وأثناء المباراة تعرض للضربة القاضية وسقط مغشيا عليه وفقد الوعى، وتم نقله للمستشفي الجامعي ووضع بالعناية المركزة، وتوفي داخل المستشفي متأثرا بإصاباته.
 
 

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