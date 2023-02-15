وزير الخارجية يشارك بجلسة افتتاح الدورة 42 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى

كتب أحمد جمعة

يشارك وزير الخارجية سامح شكرى، الاربعاء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ويناقش المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته الجديدة عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة التي تمثل أولوية على الساحة الإفريقية، ومن أهمها تقرير الأنشطة السنوية للاتحاد الأفريقي وأجهزته، وتسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والوضع الإنساني والاجتماعي بالقارة، وتقارير اللجان الوزارية التابعة للمجلس التنفيذي، وموضوعات الغذاء والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تفعيل وكالة الدواء الإفريقية، والعديد من الموضوعات الأخرى.

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أنه من المقرر أن يلتقي سامح شكري على هامش مشاركته بعدد من وزراء الخارجية الأفارقة، للتباحث حول أوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول قضايا القارة محل الاهتمام المشترك. كما سيلتقي وزير الخارجية مع عدد من المسئولين من خارج القارة الذين يحرصون على التواجد على هامش أعمال القمة الإفريقية. وكشف المتحدث باسم الخارجية أن عدداً من الضيوف سوف يشاركون بإلقاء بيانات في الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي هذا العام، مثل وزير خارجية أسبانيا "خوسي بوينو"، ووزير الدولة للشئون الإفريقية الإماراتي "شخبوط بن نهيان".

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الدورة 36 لقمة الاتحاد الإفريقي تنعقد هذا العام تحت عنوان "تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية"، وسوف تبدأ أعمالها يوم 18 فبراير الجاري لمدة يومين.