وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسبانى الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

كتب أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، مع خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون الإسبانى، على هامش المشاركة فى أعمال المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى بأديس أبابا.

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن المحادثات عكست العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين، حيث أشاد شكرى بمواقف إسبانيا المتوازنة تجاه مصر فى مختلف الأطر الدولية، كما أكد تطلع الجانبين نحو تعزيز علاقتهما الثنائية على ضوء الفرص الكبيرة للتعاون التى تحظى بها الدولتان.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه نحو الانتهاء من توقيع اتفاق إنشاء اللجنة الثنائية الاقتصادية والفنية التى تم الاتفاق على إنشائها خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للقاهرة فى ديسمبر 2021، فضلًا عن الدفع نحو تفعيل مجلس الأعمال المصرى الإسبانى، بما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، مثمنًا المشروعات التى تنفذها الشركات الإسبانية فى مصر فى مجال النقل، بما يصب فى مصلحة البلدين.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وفى ليبيا، حيث شددا على أهمية الإبقاء على التنسيق المستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على الساحة الدولية فى ظل الوضع الدولى المضطرب، أو اتصالًا بالملفات الإقليمية التى تمس مباشرة باستقرار وأمن الجوار المتوسطى المشترك، بما فى ذلك التنسيق لتنفيذ المقترح الإسبانى لعقد قمة لدول الاتحاد الأوروبى مع دول الجوار الجنوبى خلال الرئاسة الإسبانية القادمة للاتحاد الأوروبي.