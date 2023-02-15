وزير الإسكان يُصدر قراراً بتولي المهندس شريف أبو سريع تسيير أعمال قطاع الإسكان

كتب أحمد حسن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس شريف أبوسريع أبوسريع أحمد، الشاغل لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان بالمستوى الوظيفي (العالية)، تسيير أعمال قطاع الإسكان والمرافق.