وزارة الصحة: 303 وحدات مخصصة لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج

ابراهيم حسان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التحاليل الخاصة بالمقبلين على الزواج يتم إجراؤها داخل وحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والتي تصل إلى 303 وحدات تنتشر في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، أن الوحدات تفحص كل ما يتعلق بالأمراض السارية مثل السكر في الدم، ونقص المناعة المكتب وفيروس سي وفيروس بي، وفحوصات RH الخاصة بالأم، وإضافة إلى تحليل أنيميا حوض البحر المتوسط، لحماية الأطفال في المستقبل من هذا المرض الوراثي الخطير.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الكشف الطبي يطبق منذ عام 2008 بقرار من وزيرى الصحة والسكان والعدل، لتوثيق العقود، متابعا: "إذا ظهرت مشكلات في الفحوصات الطبية، فالقرار بإكمال الزواج من عدمه يعود إلى المقبلين على الزواج، وليس هناك تدخل في قرارهما".

وتابع حسام عبد الغفار: "من يحمل مرضا نقدم له العلاج بعد الفحوصات، وهناك أدوار نقوم بها لرفع الوعي بأهمية الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، ونحن نعمل على ميكنة الوحدات الصحية لحوكمة تطبيق الإجراءات الصحية ومتابعة دقيقة للالتزام بالفحوصات".