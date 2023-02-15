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هيئة الاستثمار: حصول 9 شركات على الرخصة الذهبية رسميا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 01:13 م
هيئة الاستثمار: حصول 9 شركات على الرخصة الذهبية رسميا لجنه الخطة و الموازنة بمجلس النواب
كتب أمين صالح

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كشف عمرو أبو الفتوح مدير عام الاستثمار الأجنبي بالهيئة العامة للاستثمار، أن هناك 9 شركات حصلت رسميا على الرخصة الذهبية، بعد الإعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
جاء ذلك ردا علي سؤال الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة حساب ختامى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالى 2021/2022.
 
وأضاف أبو الفتوح، أن الرخصة الذهبية عبارة عن موافقة واحدة تشمل كافة الموافقات والتراخيص من منفذ واحد، وتعتبر نافذة وسارية بذاتها، وتصدر من مجلس الوزراء مباشرة، وهى تطور كبير للتسهيل على المستثمرين.
 
وفيما يتعلق بأنواع الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية كما وجه الرئيس السيسى، كشف أبو الفتوح أنها شركات عالمية وفى صناعات مختلفة، فمثلا فى صناعة الكهربائيات حصلت شركة هايير اليكتريك وشركة بيكو العالمية على الرخصة الذهبية، وفى مجال الصناعات الدوائية وكذلك شركة عالمية فى مجال الصناعات المغذية للسيارات، وشركة أخرى فى مجال الصناعات الغذائية، وشركتين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء.

الرخصه الذهبيه

الاخبار

الخطه والموازنه

العامه للاستثمار



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